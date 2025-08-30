Soirée spéciale En première ligne 4 Cinémas Theatre Vernon

Soirée spéciale En première ligne 4 Cinémas Theatre Vernon samedi 30 août 2025.

Soirée spéciale En première ligne

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 20:45:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Venez assister à une projection exceptionnelle du film En première ligne, en présence de Virginie Guillon, infirmière et auteure du livre Mourir peut attendre, qui a inspiré le film.

La soirée se poursuivra avec une séance de dédicace et la présence d’un stand de livres dans le hall. Une belle occasion de plonger au cœur d’un témoignage fort et émouvant, entre cinéma et rencontre humaine.

Synopsis

Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper… .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Soirée spéciale En première ligne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée spéciale En première ligne Vernon a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération