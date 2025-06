Soirée spéciale exposition Un seul Dieu, trois regards – Valence 25 juin 2025 17:30

Drôme

Soirée spéciale exposition Un seul Dieu, trois regards 54 Rue Amblard Valence Drôme

Début : Mercredi 2025-06-25 17:30:00

fin : 2025-06-25 19:00:00

2025-06-25

Un moment d’échange et de discussion avec des représentants des trois religions, pour favoriser le dialogue interreligieux.

54 Rue Amblard

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 29 30 secretariat@diaconat26-07.org

English :

A time for exchange and discussion with representatives of the three religions, to encourage interfaith dialogue.

German :

Eine Zeit des Austauschs und der Diskussion mit Vertretern der drei Religionen, um den interreligiösen Dialog zu fördern.

Italiano :

Un momento di scambio e discussione con i rappresentanti delle tre religioni, per incoraggiare il dialogo interreligioso.

Espanol :

Un momento de intercambio y debate con representantes de las tres religiones, para fomentar el diálogo interreligioso.

