Soirée spéciale Fête de la Musique au bar les Racines du Goût – Beaubec-la-Rosière, 21 juin 2025 21:30, Beaubec-la-Rosière.

Seine-Maritime

Soirée spéciale Fête de la Musique au bar les Racines du Goût Route de la Rosière Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 21:30:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

2025-06-21

Soirée spéciale Fête de la Musique au bar les Racines du Goût avec un replay de musique de variété dansant !

Route de la Rosière

Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 03 99 98

English : Soirée spéciale Fête de la Musique au bar les Racines du Goût

A special Fête de la Musique evening at the bar Les Racines du Goût with a replay of danceable variety music!

German :

Ein besonderer Abend zur Fête de la Musique in der Bar Les Racines du Goût mit einer Wiederholung von tanzbarer Unterhaltungsmusik!

Italiano :

Una serata speciale di Fête de la Musique al bar Racines du Goût, con un replay di musica varietà ballabile!

Espanol :

Una velada especial de la Fête de la Musique en el bar Racines du Goût, ¡con una reposición de música de variedades bailable!

