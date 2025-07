Soirée spéciale Fête Nationale au Domaine Le Clos Paradis Domaine Le Clos Paradis Espaly-Saint-Marcel

Soirée spéciale Fête Nationale au Domaine Le Clos Paradis Domaine Le Clos Paradis Espaly-Saint-Marcel lundi 14 juillet 2025.

Soirée spéciale Fête Nationale au Domaine Le Clos Paradis

Domaine Le Clos Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Venez vivre une soirée inoubliable au Clos du Paradis à l’occasion de la fête nationale ! Repas, concert live avec le groupe Nikotine énergie et bonne humeur garanties. Pour clore la soirée en beauté, assistez au feu d’artifice du Puy depuis le domaine.

.

Domaine Le Clos Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@closduparadis.fr

English :

Come and enjoy an unforgettable evening at Le Clos du Paradis on the occasion of Bastille Day! Enjoy a meal, a live concert with the Nikotine band? energy and good humor guaranteed. And to round off the evening in style, watch the Puy fireworks from the estate.

German :

Erleben Sie anlässlich des Nationalfeiertags einen unvergesslichen Abend im Clos du Paradis! Essen, Live-Konzert mit der Gruppe Nikotine? Energie und gute Laune sind garantiert. Als krönenden Abschluss des Abends können Sie das Feuerwerk von Le Puy vom Weingut aus beobachten.

Italiano :

Venite a trascorrere una serata indimenticabile al Clos du Paradis in occasione della Festa della Bastiglia! Un pasto, un concerto dal vivo con il gruppo Nikotine? Energia e buonumore garantiti. E per concludere la serata in bellezza, assistete ai fuochi d’artificio del Puy dalla tenuta.

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada inolvidable en el Clos du Paradis con motivo del Día de la Bastilla Una comida, un concierto en directo con el grupo Nikotine… energía y buen humor garantizados. Y para rematar la velada por todo lo alto, contemple los fuegos artificiales del Puy desde la finca.

L’événement Soirée spéciale Fête Nationale au Domaine Le Clos Paradis Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay