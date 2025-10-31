Soirée spéciale Halloween à Badaboum Parc Distré
Soirée spéciale Halloween à Badaboum Parc
Route de Cholet Distré Maine-et-Loire
Tarif : 13.9 – 13.9 – 13.9 EUR
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31 23:00:00
2025-10-31
Plongez dans l’univers d’Halloween le temps d’une soirée !
Au programme jeux, activités et plein de surprises pour émerveiller les enfants et les parents.
Animations et repas pour enfants et adultes, bonbons et surprises à gagner, sculpture sur ballons.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 31 octobre 2025 de 19h30 à 23h. .
Route de Cholet Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 80 58 badaboum-parc@orange.fr
English :
Immerse yourself in the world of Halloween for an evening!
German :
Tauchen Sie einen Abend lang in die Welt von Halloween ein!
Italiano :
Immergetevi per una sera nel mondo di Halloween!
Espanol :
Sumérjase en el mundo de Halloween por una noche
L’événement Soirée spéciale Halloween à Badaboum Parc Distré a été mis à jour le 2025-10-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME