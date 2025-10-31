Soirée spéciale Halloween à Badaboum Parc Distré

Soirée spéciale Halloween à Badaboum Parc Distré vendredi 31 octobre 2025.

Soirée spéciale Halloween à Badaboum Parc

Route de Cholet Distré Maine-et-Loire

Tarif : 13.9 – 13.9 – 13.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

2025-10-31

Plongez dans l’univers d’Halloween le temps d’une soirée !

Au programme jeux, activités et plein de surprises pour émerveiller les enfants et les parents.

Animations et repas pour enfants et adultes, bonbons et surprises à gagner, sculpture sur ballons.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 31 octobre 2025 de 19h30 à 23h. .

Route de Cholet Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 80 58 badaboum-parc@orange.fr

English :

Immerse yourself in the world of Halloween for an evening!

German :

Tauchen Sie einen Abend lang in die Welt von Halloween ein!

Italiano :

Immergetevi per una sera nel mondo di Halloween!

Espanol :

Sumérjase en el mundo de Halloween por una noche

