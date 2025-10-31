Soirée Spéciale Halloween à la Garçonnière Le manoir du Roure Châteauneuf-du-Rhône

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Spéciale Halloween à la Garçonnière

Venez profiter d’une soirée autour du thème d’Halloween dans notre restaurant tapas La Garçonnière
Le manoir du Roure 4312 route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 79 01 30  reception@manoirleroure.com

English :

Enjoy a Halloween-themed evening in our tapas restaurant La Garçonnière

German :

Genießen Sie einen Abend rund um das Thema Halloween in unserem Tapas-Restaurant La Garçonnière

Italiano :

Venite a godervi una serata a tema Halloween nel nostro ristorante di tapas La Garçonnière

Espanol :

Ven a disfrutar de una velada temática de Halloween en nuestro restaurante de tapas La Garçonnière

L’événement Soirée Spéciale Halloween à la Garçonnière Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2025-10-15 par Montélimar Tourisme Agglomération