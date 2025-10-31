Soirée Spéciale Halloween à la Garçonnière Le manoir du Roure Châteauneuf-du-Rhône
Soirée Spéciale Halloween à la Garçonnière
Le manoir du Roure 4312 route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Venez profiter d’une soirée autour du thème d’Halloween dans notre restaurant tapas La Garçonnière
Le manoir du Roure 4312 route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 79 01 30 reception@manoirleroure.com
English :
Enjoy a Halloween-themed evening in our tapas restaurant La Garçonnière
German :
Genießen Sie einen Abend rund um das Thema Halloween in unserem Tapas-Restaurant La Garçonnière
Italiano :
Venite a godervi una serata a tema Halloween nel nostro ristorante di tapas La Garçonnière
Espanol :
Ven a disfrutar de una velada temática de Halloween en nuestro restaurante de tapas La Garçonnière
