Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée spéciale Halloween à l’Emboscada L’emboscada Montignac-Lascaux

Soirée spéciale Halloween à l'Emboscada

Soirée spéciale Halloween à l’Emboscada L’emboscada Montignac-Lascaux vendredi 31 octobre 2025.

Soirée spéciale Halloween à l’Emboscada

L’emboscada 7 Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Au programme
– DJ Set By
– Dunbaar
– Seb Astian
– OOze
– Beez be
Au programme
– DJ Set By
– Dunbaar
– Seb Astian
– OOze
– Beez be   .

L’emboscada 7 Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 38 13 10 

English : Soirée spéciale Halloween à l’Emboscada

On the program:
– DJ Set By
– Dunbaar
– Seb Astian
– OOze
– Beez be

German : Soirée spéciale Halloween à l’Emboscada

Auf dem Programm stehen:
– DJ Set By
– Dunbaar
– Seb Astian
– OOze
– Beez be

Italiano :

In programma:
– DJ Set di
– Dunbaar
– Seb Astian
– OOze
– Beez be

Espanol : Soirée spéciale Halloween à l’Emboscada

En el programa:
– DJ Set de
– Dunbaar
– Seb Astian
– OOze
– Beez be

L’événement Soirée spéciale Halloween à l’Emboscada Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère