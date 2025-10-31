Soirée spéciale Halloween à l’escale de la grignotière L’escale de la grignotière Les Eyzies

Soirée spéciale Halloween à l’escale de la grignotière L’escale de la grignotière Les Eyzies vendredi 31 octobre 2025.

L’escale de la grignotière 17 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

19h. Menu terrifiant (potion fruitée, élixir des sorcières, chaudron enchanté, sortilège de Mia, verre de sang). Venez déguisés. Ambiance magique et musicale. Sur réservation. 25€

Menu terrifiant

Potion fruitée (sangria maison)

L’ élixir des sorcières (soupe onctueuse de citrouille ensorcelée)

Le chaudron enchanté (chile con carne tout droit sorti du grimoire du chef)

Le sortilège de Mia (gâteau moelleux à la citrouille et aux épices magiques)

Le verre de sang (nectar rouge des vampires)

Venez déguisés et faites la fête avec nous ! Ambiance magique, musicale et bonne humeur assurés.

Sur réservation .

L’escale de la grignotière 17 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 56

English : Soirée spéciale Halloween à l’escale de la grignotière

19h. Terrifying menu (fruity potion, witches’ elixir, enchanted cauldron, Mia’s spell, glass of blood). Come in costume. Magical and musical atmosphere. Reservations required. 25?

German : Soirée spéciale Halloween à l’escale de la grignotière

19h. Gruseliges Menü (fruchtiger Trank, Hexenelixier, verzauberter Kessel, Mias Zauberspruch, Blutglas). Kommen Sie verkleidet. Magische und musikalische Atmosphäre. Nur mit Reservierung. 25?

Italiano :

19h. Menu terrificante (pozione fruttata, elisir di streghe, calderone incantato, incantesimo di Mia, bicchiere di sangue). Venite vestiti in modo elegante. Atmosfera magica e musicale. Prenotazione obbligatoria. 25?

Espanol : Soirée spéciale Halloween à l’escale de la grignotière

19h. Menú terrorífico (poción afrutada, elixir de brujas, caldero encantado, hechizo de Mia, vaso de sangre). Ven disfrazado. Ambiente mágico y musical. Imprescindible reservar. 25?

