Soirée spéciale Halloween Petit Vampire Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Dès 6/7 ans une séance spéciale Halloween !
14h animations spéciales Halloween.
15h projection du film Petit Vampire.
Animations offertes par Le Savoir Partagé et votre cinéma. Attention sur réservation ! .
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
