Soirée spéciale Halloween Tout est bon dans la citrouille Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa

Soirée spéciale Halloween Tout est bon dans la citrouille

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

À l’occasion de la fête d’Halloween, la Maison de la biodiversité organise un atelier découverte de culture et de transformation de la citrouille, avec Mont Mou fin valab’.

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.11.43

English :

To celebrate Halloween, the Maison de la biodiversité is organizing a pumpkin-growing and processing workshop, with Mont Mou fin valab?

German :

Anlässlich des Halloween-Festes organisiert das Haus der Biodiversität einen Workshop über den Anbau und die Verarbeitung von Kürbissen mit Mont Mou fin valab?

Italiano :

In occasione di Halloween, la Casa della Biodiversità organizza un laboratorio sulla coltivazione e la lavorazione delle zucche, con Mont Mou fin valab?

Espanol :

Con motivo de Halloween, la Casa de la Biodiversidad organiza un taller de cultivo y transformación de calabazas, con Mont Mou fin valab?

