Soirée spéciale J’peux pas, j’ai Spritz ! La Vaupalière
Soirée spéciale J’peux pas, j’ai Spritz ! La Vaupalière vendredi 9 janvier 2026.
Soirée spéciale J’peux pas, j’ai Spritz !
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 19:00:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Le restaurant du Clos de La Vaupalière vous invite à sa soirée spéciale ‘J’peux pas, j’ai Spritz ! *
Pour tout dîner, 1 Spritz acheté = 1 Spritz offert !
Chaque vendredi, une soirée à thème ou des offres spéciales.
Venez dîner au restaurant du Clos de la Vaupalière, à seulement 5 minutes de Rouen et découvrir notre carte faite maison.
Ouvert midi et soir du lundi au vendredi.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Ticket restaurant non accepté pour cette soirée spéciale. .
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée spéciale J’peux pas, j’ai Spritz !
L’événement Soirée spéciale J’peux pas, j’ai Spritz ! La Vaupalière a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin