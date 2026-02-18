Soirée spéciale La Famille Adams 4 Cinémas Theatre Vernon

Soirée spéciale La Famille Adams

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Que vous soyez plutôt Mercredi ou Morticia, venez célébrer l’étrange et le bizarre lors de cet événement immersif dédié à La Famille Addams.

Le programme de votre soirée

Dès l’ouverture Stand de maquillages et tatouages éphémères GRATUITS pour parfaire votre look avant d’entrer en salle.

En salle Des animations, un quizz spécial pour tester vos connaissances et de nombreux cadeaux à gagner.

Dress Code Jouez le jeu ! Venez habillés en Noir & Blanc.

Synopsis

Dans un vieux et lugubre manoir vit la famille Addams, dont les membres, tous plus fous et délirants les uns que les autres, ressemblent davantage à des morts qu’à des vivants. Il y a 25 ans, l’oncle Fester a disparu des suites d’une histoire de rivalité amoureuse. Tous le regrettent, et voici qu’il réapparaît. Est-ce lui ou un imposteur ? .

English : Soirée spéciale La Famille Adams

