Soirée spéciale Mas de la Pyramide à l’Alpilium Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Soirée spéciale Mas de la Pyramide à l’Alpilium
Mardi 30 septembre 2025 à partir de 18h30. Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Participez à la soirée spéciale Mas de la Pyramide le mardi 30 septembre à 18h30 à l’Alpilium !
L’Alpilium vous invite à venir voir la projection du film sur le Mas de la Pyramide de Gautier Isambert avec l’architecte-archéologue Jean-Louis Paillet suivi de la présentation du livre édité par la ville, et échanges avec les auteurs et dédicaces. .
English :
Join us for a special Mas de la Pyramide evening on Tuesday, 30 September at 6:30 p.m. at the Alpilium!
German :
Nehmen Sie am Dienstag, den 30. September um 18:30 Uhr im Alpilium an der Sonderveranstaltung Mas de la Pyramide teil!
Italiano :
Unitevi a noi per una serata speciale del Mas de la Pyramide martedì 30 settembre alle 18.30 all’Alpilium!
Espanol :
Acompáñenos en una velada especial del Mas de la Pyramide el martes 30 de septiembre a las 18.30 h en el Alpilium
