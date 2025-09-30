Soirée spéciale Mas de la Pyramide à l’Alpilium Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Mardi 30 septembre 2025 à partir de 18h30. Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Participez à la soirée spéciale Mas de la Pyramide le mardi 30 septembre à 18h30 à l’Alpilium !

L’Alpilium vous invite à venir voir la projection du film sur le Mas de la Pyramide de Gautier Isambert avec l’architecte-archéologue Jean-Louis Paillet suivi de la présentation du livre édité par la ville, et échanges avec les auteurs et dédicaces. .

English :

Join us for a special Mas de la Pyramide evening on Tuesday, 30 September at 6:30 p.m. at the Alpilium!

German :

Nehmen Sie am Dienstag, den 30. September um 18:30 Uhr im Alpilium an der Sonderveranstaltung Mas de la Pyramide teil!

Italiano :

Unitevi a noi per una serata speciale del Mas de la Pyramide martedì 30 settembre alle 18.30 all’Alpilium!

Espanol :

Acompáñenos en una velada especial del Mas de la Pyramide el martes 30 de septiembre a las 18.30 h en el Alpilium

