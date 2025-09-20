Soirée spéciale « Monument men » 4 Cinémas Theatre Vernon

Soirée spéciale « Monument men » 4 Cinémas Theatre Vernon samedi 20 septembre 2025.

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-09-20 20:15:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Soirée spéciale au cinéma « Monuments Men »

Assistez à une séance exceptionnelle du film Monuments Men en présence de Mattéo Grouard, historien et commissaire de l’exposition du même nom. Une occasion unique de plonger au cœur de l’histoire vraie qui a inspiré le film, avec un éclairage passionnant afin d’accompagner la projection. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

