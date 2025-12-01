Soirée spéciale Noël des Grandes Marées 2025

21 place de la Gare Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19 23:59:00

Date(s) :

2025-12-19

La soirée est organisée à la Salle L’Etoile à Sartilly (près du Super U), rue des hirondelles.

Après le succès de la Soirée spéciale Noël organisée l’année passée, les Grandes Marées récidivent et perpétuent le rendez-vous musical au pied du sapin vendredi 19 décembre 2025 à la salle de l’Étoile de Sartilly-Baie-Bocage. Une soirée thématique et festive qui sera consacrée à une légende de la chanson… Jean-Jacques Goldman ! .

21 place de la Gare Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 51 69 36 contact@festivalgrandesmarees.com

English : Soirée spéciale Noël des Grandes Marées 2025

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée spéciale Noël des Grandes Marées 2025 Jullouville a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Granville Terre et Mer