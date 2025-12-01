Soirée spéciale Noël des Grandes Marées 2025 Jullouville
21 place de la Gare Jullouville Manche
Début : 2025-12-19 19:30:00
fin : 2025-12-19 23:59:00
2025-12-19
La soirée est organisée à la Salle L’Etoile à Sartilly (près du Super U), rue des hirondelles.
Après le succès de la Soirée spéciale Noël organisée l’année passée, les Grandes Marées récidivent et perpétuent le rendez-vous musical au pied du sapin vendredi 19 décembre 2025 à la salle de l’Étoile de Sartilly-Baie-Bocage. Une soirée thématique et festive qui sera consacrée à une légende de la chanson… Jean-Jacques Goldman ! .
21 place de la Gare Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 51 69 36 contact@festivalgrandesmarees.com
