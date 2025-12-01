Soirée Spéciale Noël des Grandes Marées 2025 Salle de L’Etoile Sartilly-Baie-Bocage

Soirée Spéciale Noël des Grandes Marées 2025

Salle de L’Etoile 5 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19 23:59:00

Date(s) :

2025-12-19

Après le succès de la Soirée Spéciale Noël organisée l’année passée, les Grandes Marées récidivent et perpétuent le rendez-vous musical au pied du sapin. Une soirée thématique et festive qui sera consacrée à une légende de la chanson…Jean-Jacques Goldman ! .

Salle de L’Etoile 5 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 2 33 51 69 36 contact@festivalgrandesmarees.com

