Soirée Spéciale Noël des Grandes Marées 2025 Salle de L’Etoile Sartilly-Baie-Bocage
Soirée Spéciale Noël des Grandes Marées 2025 Salle de L’Etoile Sartilly-Baie-Bocage vendredi 19 décembre 2025.
Soirée Spéciale Noël des Grandes Marées 2025
Salle de L’Etoile 5 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 19:30:00
fin : 2025-12-19 23:59:00
Date(s) :
2025-12-19
Après le succès de la Soirée Spéciale Noël organisée l’année passée, les Grandes Marées récidivent et perpétuent le rendez-vous musical au pied du sapin. Une soirée thématique et festive qui sera consacrée à une légende de la chanson…Jean-Jacques Goldman ! .
Salle de L’Etoile 5 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 2 33 51 69 36 contact@festivalgrandesmarees.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Spéciale Noël des Grandes Marées 2025 Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2025-11-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts