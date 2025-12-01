Soirée spéciale Noël Rue Salvador Allende Saint-Malo
Soirée spéciale Noël Rue Salvador Allende Saint-Malo vendredi 19 décembre 2025.
Soirée spéciale Noël
Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Le Pôle Jeunesse de la ville organise une soirée spéciale noël. Au menu, la création de crackers, suivie d’un dîner, en anglais !
Soirée est gratuite, sur réservation (places limitées) au 02 21 51 10 60. .
Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 21 51 10 60
English :
L’événement Soirée spéciale Noël Saint-Malo a été mis à jour le 2025-12-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel