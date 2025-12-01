Soirée spéciale Noël Rue Salvador Allende Saint-Malo

Soirée spéciale Noël

Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Le Pôle Jeunesse de la ville organise une soirée spéciale noël. Au menu, la création de crackers, suivie d’un dîner, en anglais !

Soirée est gratuite, sur réservation (places limitées) au 02 21 51 10 60. .

Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 21 51 10 60

English :

L’événement Soirée spéciale Noël Saint-Malo a été mis à jour le 2025-12-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel