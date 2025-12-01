Soirée spéciale Nouvel An Comédie + Repas + Soirée DJ Troyes

Soirée spéciale Nouvel An Comédie + Repas + Soirée DJ Troyes mercredi 31 décembre 2025.

Soirée spéciale Nouvel An Comédie + Repas + Soirée DJ

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 130 – 130 – 130 Eur

Début : 2025-12-31 19:00:00

2025-12-31

>> Repas à 19h ou 21h

1 coupe de champagne

Amuses bouche

Entrée

Plat

Dessert

(le menu sera défini à l’automne)



>> Comédie « Mon Pire Meilleur Ami » à 19h ou 21h

Un ami de longue date, c’est souvent quelqu’un dont on n’est jamais arrivé à se débarrasser.

Marco est un grand séducteur, Alfred est un énorme looser. Pourtant ce sont les meilleurs amis du monde… Du moins quand ils ne se voient pas trop souvent.

Sauf qu’un jour Alfred vient squatter chez Marco… Un peu ça va mais quand ça dure ça devient lourd.

Pour le pousser à partir de chez lui Marco va inciter Alfred à rencontrer une fille. Sauf qu’Alfred ne sait pas draguer… Tant pis, une certaine Elena vient ce soir… Il va devoir apprendre rapidement.

Et quand elle arrive c’est un feu d’artifice de quiproquos, de malentendus et de moments gênants. La soirée romantique va rapidement tournée à la catastrophe.

Dans un trouple il y en a toujours un de trop… Amour, gloire et Château Petrus sont au programme de cette pièce à l’humour inamical riche de coups bas et de rebondissements.



>> Soirée DJ jusqu’au bout de la nuit ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

