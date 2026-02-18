Soirée spéciale On vous croit 4 Cinémas Theatre Vernon

Soirée spéciale On vous croit

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2026-03-08 20:30:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

La séance débutera par une introduction contextuelle pour approfondir les thématiques abordées dans le film.

Synopsis

Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ? .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

