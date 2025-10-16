SOIREE SPECIALE OUVERTURE DE SAISON SUIVIE DE LA GREAT FUITE OF LA BOURGEOISIE CINE GET Revel

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Début : 2025-10-16 20:30:00

2025-10-16

Venez à cette soirée spéciale !

« Soirée spéciale ouverture de saison suivie de la Great fuite of la Bourgeoisie » de Romane Nicolas par la Cie Le Périscope le jeudi 16 octobre à 20h30 au Ciné Get à Revel / « Pour cette quatrième saison de #LesRougissantes, Rouge Carmen vous invite à venir découvrir la programmation des spectacles de l’année mais pas que… Une soirée pour se présenter davantage, se découvrir un peu plus et se rencontrer mieux ? Et parce que chez Rouge Carmen, pas de rencontres sans spectacle vivant, ce moment clôturera avec la Cie Le Périscope et la « Great fuite of la Bourgeoisie ». / Tout public / Réservation conseillée à reservations@rougecarmen.com / Tarif unique 10€. .

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie reservations@rougecarmen.com

English :

Come along to this special evening!

German :

Kommen Sie zu diesem besonderen Abend!

Italiano :

Partecipate a questa serata speciale!

Espanol :

Asista a esta velada especial

L’événement SOIREE SPECIALE OUVERTURE DE SAISON SUIVIE DE LA GREAT FUITE OF LA BOURGEOISIE Revel a été mis à jour le 2025-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE