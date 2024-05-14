Soirée spéciale : Ouverture du Festival de Cannes + Avant-première : Le Deuxième Acte Cinéma La Lanterne Bègles

Soirée spéciale : Ouverture du Festival de Cannes + Avant-première : Le Deuxième Acte Cinéma La Lanterne Bègles mardi 14 mai 2024.

Soirée spéciale : Ouverture du Festival de Cannes + Avant-première : Le Deuxième Acte Mardi 14 mai 2024, 19h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T19:00:00 – 2024-05-14T23:00:00

Fin : 2024-05-14T19:00:00 – 2024-05-14T23:00:00

Le film

Florence veut présenter David, l’homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n’est pas attiré par Florence et souhaite s’en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. Le réalisateur prolifique (13 longs métrages en 17ans), revient avec une nouvelle mise en abyme autour du travail du comédien, déjà l’un des thèmes centraux de Yannick et Daaaaaali !

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Vivez Cannes comme si vous étiez : retransmission de la cérémonie en direct, verre offert & avant-première du nouveau film de Quentin Dupieux cinéma bègles