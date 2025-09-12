Soirée spéciale « Princesse Mononoké » 4 Cinémas Theatre Vernon
Soirée spéciale « Princesse Mononoké » 4 Cinémas Theatre Vernon vendredi 12 septembre 2025.
Soirée spéciale « Princesse Mononoké »
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 20:30:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Soirée spéciale au cinéma « Princesse Mononoké »
(Re)découvrez le chef-d’œuvre de Miyazaki lors d’une séance exceptionnelle en VOSTFR ! Une présentation autour du film vous sera proposée en début de séance, suivie de cadeaux à gagner. Une soirée magique pour tous les amoureux du cinéma et de l’univers Ghibli. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
English : Soirée spéciale « Princesse Mononoké »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée spéciale « Princesse Mononoké » Vernon a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération