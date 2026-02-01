Soirée spéciale Projection échange Montfort-sur-Meu

Soirée spéciale Projection échange

Le cinéma La Cane vous propose une soirée projection échange le mardi 10 janvier à 20h30.

Projection du documentaire Sur la paille d’Éric Guéret puis d’un échange avec Olivier Tanguy, l’agriculteur du film ; René Louail, écologiste et militant associatif ; et deux paysans producteurs locaux du Clic des Champs .

Il y a 4 ans, Olivier a ouvert un élevage de porcs biologiques en Bretagne. Mais depuis, une crise terrible frappe l’agriculture bio. La banque lui a donné un an pour s’en sortir. C’est pourtant l’État qui avait encouragé son développement. .

Durée 1h13

Tarif 4.30€ .

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 09 37

