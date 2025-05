Soirée spéciale résultats Parcoursup ESME Paris – ESME Paris Paris, 4 juin 2025, Paris.

Soirée spéciale résultats Parcoursup ESME Paris ESME Paris Paris Mercredi 4 juin, 17h00 sur inscription

Soirée spéciale résultats Parcoursup ESME Sudria Paris

Rejoignez-nous pour la phase d’admission principale via Parcoursup ! Nos équipes et enseignants seront présents pour répondre à toutes vos questions sur l’intégration des formations Ingénieurs (en prépa intégrée francophone ou anglophone) et Bachelor.

À Propos de L’ESME

Depuis près de 120 ans, l’ESME est l’école d’ingénieurs qui s’engage dans la transformation positive de nos mondes. Elle forme des ingénieurs sur 3 grands domaines : le numérique, l’IA, la robotique et l’énergie, dans l’objectif de transformer le monde de demain.

La formation pluridisciplinaire de l’ESME et son ouverture vers de très nombreux domaines la prédestine à former des ingénieurs capables d’accompagner les transformations énergétiques et numériques des entreprises et des organisations.

Depuis sa création, près de 17 000 ingénieurs ont été diplômés. L’école délivre un diplôme reconnu par l’Etat et accrédité par la CTI.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-04T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-04T19:30:00.000+02:00

1

https://www.esme.fr/agenda/

ESME Paris 34 rue de Fleurus, 75006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Paris