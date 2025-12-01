Soirée spéciale Réveillon au Cinéma Etoile Cinéma Etoile Carantec
Début : 2025-12-31 20:30:00
2025-12-31
VENEZ FÊTER LE RÉVEILLON AU CINÉMA !
Pour rendre votre soirée plus pétillante, le cinéma offrira quelques bulles à la fin du film
L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE
(1H46). Drame. Film français de Stéphane Demoustier avec Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan.
Synopsis
Lauréat en 1983 du concours international d’architecture lancé par le président François Mitterrand, l’architecte danois Johan Otto von Spreckelsen va réaliser la Grande Arche. Lors de la construction de l’édifice, Otto est confronté aux contraintes administratives françaises, aux enjeux économiques et tensions politiques de l’époque, ainsi qu’aux protagonistes qui gravitent autour du chantier. Du grand art ! (Ouest France).s éloigner, mais ces trois-là sont inséparables. .
Cinéma Etoile Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57
