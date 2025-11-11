SOIRÉE SPÉCIALE ROLLING STONES Merville

SOIRÉE SPÉCIALE ROLLING STONES

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée spéciale … Rolling Stones !

Nous vous y attendons nombreux !

Vous retrouverez une billetterie sur-place, dans la limite des places disponibles. .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

We look forward to seeing you for a special evening … Rolling Stones!

German :

Wir freuen uns auf einen besonderen Abend mit Ihnen … Rolling Stones!

Italiano :

Vi aspettiamo per una serata speciale… Rolling Stones!

Espanol :

Esperamos verte para una noche especial … ¡Rolling Stones!

