Soirée spéciale Saint Nicolas Guebwiller

Soirée spéciale Saint Nicolas

45 rue de la République Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Un menu hivernal à 30€, entre chocolat chaud, manalas et dessert au choix, à savourer dans une ambiance chaleureuse. Uniquement sur réservation, places limitées.

Dans une ambiance douce et chaleureuse, cette soirée gourmande imaginée par votre fromager Qui l’eût cru à Guebwiller invite à savourer pleinement la magie hivernale autour d’un menu spécialement conçu pour l’occasion. La dégustation commence avec un bol de chocolat chaud en mousse de lait, avant de choisir entre un verre de vin chaud ou un jus de pomme chaud pour accompagner les premières douceurs. Agrumes et dattes fraîches apportent une note lumineuse, tandis que les manalas servis avec beurre et confiture de Noël rappellent les traditions les plus gourmandes. La planche de fromages et charcuteries propose un moment généreux et convivial, idéal pour partager. En dessert, chacun pourra opter soit pour un moelleux à la châtaigne, soit pour une compotée de pommes tièdes subtilement parfumée aux épices de Noël. Un menu complet à 30€, pensé comme une véritable parenthèse de charme, de chaleur et de saveurs.

Uniquement sur réservation.

Places limitées. .

45 rue de la République Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 59 72

English :

A winter menu for 30? including hot chocolate, manalas and your choice of dessert, to be enjoyed in a warm atmosphere. By reservation only, places are limited.

German :

Ein Wintermenü für 30?, mit heißer Schokolade, Manalas und einem Dessert nach Wahl, das in einer gemütlichen Atmosphäre genossen werden kann. Nur mit Reservierung, begrenzte Plätze.

Italiano :

Un menu invernale per 30 persone, con cioccolata calda, manala e dessert a scelta, da gustare in un’atmosfera calda e accogliente. È indispensabile la prenotazione, i posti sono limitati.

Espanol :

Un menú de invierno para 30? que incluye chocolate caliente, manalas y postre a elegir, para degustar en un ambiente cálido y acogedor. Imprescindible reservar, las plazas son limitadas.

L’événement Soirée spéciale Saint Nicolas Guebwiller a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller