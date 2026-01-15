Soirée spéciale Saint-Valentin au restaurant O’Marignano Restaurant O’Marignano Marignane
Samedi 14 février 2026.
Dès 19h30. Restaurant O’Marignano 34 avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône
Le restaurant O’Marignano vous propose un repas spécial Saint-Valentin . Ambiance conviviale où le romantisme sera assurément au rendez-vous.
En amoureux, mais aussi en famille ou entre amis, venez vous régaler !
English :
The O?Marignano restaurant offers a special Valentine’s Day meal. A convivial atmosphere where romance is guaranteed.
Whether you’re with your lover, your family or your friends, come and treat yourself!
L’événement Soirée spéciale Saint-Valentin au restaurant O’Marignano Marignane a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme de Marignane