Soirée spéciale Saint-Valentin au restaurant O’Marignano Restaurant O’Marignano Marignane

Soirée spéciale Saint-Valentin au restaurant O’Marignano

Samedi 14 février 2026.

Dès 19h30. Restaurant O’Marignano 34 avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône

Le restaurant O’Marignano vous propose un repas spécial Saint-Valentin . Ambiance conviviale où le romantisme sera assurément au rendez-vous.

En amoureux, mais aussi en famille ou entre amis, venez vous régaler !

Restaurant O’Marignano 34 avenue Jean Jaurès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66

English :

The O?Marignano restaurant offers a special Valentine’s Day meal. A convivial atmosphere where romance is guaranteed.

Whether you’re with your lover, your family or your friends, come and treat yourself!

