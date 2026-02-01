Soirée spéciale Saint Valentin Théâtre Puzzle Landeleau

Soirée spéciale Saint Valentin

Théâtre Puzzle Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Soirée spéciale Saint Valentin du Théatre Puzzle au Puzzle Café à Pénity Saint Laurent à Landeleau.

Que tu sois seul ou accompagné, viens nous rejoindre pour une soirée convivale autour de la littérature amoureuse. Apporte un poème, une chanson, un texte sur l’amour. Tu pourras le doure ou le chanter ou, si tu préfères, d’autres feront à ta place.

> entrée libre à partir de 19h00

> diner possible au tarif habituel de 14€ Grignotage salé à 6€

Inscription au 09 53 51 59 21

Théâtre PUZZLE

22 Pénity Saint Laurent

29530 LANDELEAU

www.facebook.com/THEATREPUZZLENANTES .

Théâtre Puzzle Pénity Saint Laurent Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21

