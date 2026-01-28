Soirée spéciale Saint-Valentin La Place Puyloubier

Soirée spéciale Saint-Valentin

Samedi 14 février 2026 de 19h à 0h. La Place 10 Avenue Pierre Jacquemet Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 00:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Menu de Saint-Valentin au bistrot La Place.

Et si, pour un soir, le reste du monde se faisait silencieux ?

Ce Samedi 14 Février, on tamise les lumières et on laisse la magie opérer. Nous vous invitons pour une échappée belle, un moment suspendu où seuls comptent

le regard de l’autre, son sourire et son murmure discret.

Parce qu’aimer, c’est aussi partager, on a imaginé ce menu comme une déclaration passionnée…et gourmande



Embarquez pour ce voyage sensoriel

On débute avec une mise en bouche qui saura vous surprendre

Vous poursuivrez avec une entrée côté mer ou côté terre

On continue avec les plats et pas moins de 3 propositions, mer, terre ou végé

Et on termine avec un magnifique dessert à partager avec votre moitié.



C’est plus qu’un dîner. C’est une promesse de douceur, un moment de pause à deux, un moment pour se retrouver, se séduire, tête à tête, les yeux dans les yeux.

Ce moment est unique , réserver vite votre table .

La Place 10 Avenue Pierre Jacquemet Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Valentine’s Day menu at La Place bistro.

