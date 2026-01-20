Soirée spéciale Saint-Valentin Hôtel bar restaurant La Marie Galante Saint-Georges-d’Oléron

Soirée spéciale Saint-Valentin

Hôtel bar restaurant La Marie Galante 49 Rue des Saulniers Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Menu unique

avec possibilité de menu enfant

Début : 2026-02-14 18:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

2026-02-14

✨ Soirée Romantique le samedi 14 février dès 18h30 !

Solo ou accompagné, chacun est le bienvenu

Venez partager un repas convivial avec le sourire et si le cœur vous en dit, votre talent (chant, danse, musique, poésie, théâtre…) est le bienvenu

Hôtel bar restaurant La Marie Galante 49 Rue des Saulniers Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 05 63 lamariegalanteoleron@gmail.com

English :

? Romantic Evening on Saturday, February 14 from 6.30pm!

Solo or accompanied, everyone is welcome

Come and share a convivial meal with a smile, and if you feel like it, your talent (singing, dancing, music, poetry, theater?) is welcome!

L’événement Soirée spéciale Saint-Valentin Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes