SOIRÉE SPÉCIALE SCARLET ET L’ÉTERNITÉ FESTIVAL MANG’ASPET CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

SOIRÉE SPÉCIALE SCARLET ET L’ÉTERNITÉ FESTIVAL MANG’ASPET

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Séance spéciale en partenariat avec le Festival Mang’aspet !

Scarlet et l’Éternité, un film de Mamoru Hosoda.

Synopsis

Scarlet, une princesse médiévale experte en combat à l’épée se lance dans une périlleuse quête pour venger la mort de son père. Son plan échoue et grièvement blessée elle se retrouve projetée dans un autre monde, le Pays des Morts. Elle va croiser la route d’un jeune homme idéaliste de notre époque, qui non seulement l’aide à guérir mais lui laisse également entrevoir qu’un monde sans rancœur ni colère est possible. Face au meurtrier de son père, Scarlet devra alors mener son plus grand combat briser le cycle de la haine et donner un sens à sa vie en dépassant son désir de vengeance.

Séance présentée par Yvan West Laurence, journaliste spécialiste Monde de l’imaginaire et du Manga.

Tous publics avec avertissement traitant de la vengeance, de la guerre et de la mort, ce film d’animation peut heurter un jeune public. 7 .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Special screening in partnership with the Mang’aspet Festival!

L’événement SOIRÉE SPÉCIALE SCARLET ET L’ÉTERNITÉ FESTIVAL MANG’ASPET Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE