Soirée spéciale St Valentin Vescemont

Soirée spéciale St Valentin

Château de la Rosemontoise Vescemont Territoire de Belfort

Offrez-vous une parenthèse hors du temps dans un cadre d’exception.

Au cœur du Château de la Rosemontoise, laissez-vous porter par notre menu gastronomique, une ambiance musicale romantique et toute l’élégance du lieu.

Sur réservation .

Château de la Rosemontoise Vescemont 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

