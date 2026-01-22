Soirée spéciale St Valentin Vescemont
Château de la Rosemontoise Vescemont Territoire de Belfort
Tarif : 149 EUR
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Offrez-vous une parenthèse hors du temps dans un cadre d’exception.
Au cœur du Château de la Rosemontoise, laissez-vous porter par notre menu gastronomique, une ambiance musicale romantique et toute l’élégance du lieu.
Sur réservation .
Château de la Rosemontoise Vescemont 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
English : Soirée spéciale St Valentin
