Soirée spéciale Surf Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Soirée spéciale Surf

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 23:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Storm Surfing Association vous accueille pour leur soirée cinéma surf avec la projection d’un court-métrage suivi d’échanges autour de la gestion du stress en milieu aquatique. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 53 53 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée spéciale Surf Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor