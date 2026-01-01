Soirée spéciale Surf Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Soirée spéciale Surf
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09 23:00:00
2026-01-09
Storm Surfing Association vous accueille pour leur soirée cinéma surf avec la projection d’un court-métrage suivi d’échanges autour de la gestion du stress en milieu aquatique. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 53 53 92
