SOIRÉE SPÉCIALE TÉLÉTHON DANSES BRETONNES Salle Polyvalente Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE SPÉCIALE TÉLÉTHON DANSES BRETONNES

Salle Polyvalente 10 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Soirée spéciale Téléthon Vendredi 5 décembre

Laissez-vous entraîner par le rythme de la Bretagne !

À partir de 19h, rejoignez-nous pour une grande soirée conviviale, solidaire et pleine d’énergie, animée par le groupe Gwennili Mor.

Venez découvrir ou redécouvrir les danses bretonnes dans une ambiance chaleureuse où débutants comme habitués se laisseront porter par la musique. C’est l’occasion idéale de partager un moment festif entre amis, en famille ou entre voisins, tout en soutenant une belle cause.

Chaque pas de danse compte ensemble, faisons vibrer le Téléthon !

Salle polyvalente 10 avenue de la Guerche, Saint-Brevin

Ouvert à tous bonne humeur garantie ! .

Salle Polyvalente 10 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 32 52 05 19 gwennilimor44250@gmail.com

