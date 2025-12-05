SOIRÉE SPÉCIALE TÉLÉTHON DANSES BRETONNES Salle Polyvalente Saint-Brevin-les-Pins
SOIRÉE SPÉCIALE TÉLÉTHON DANSES BRETONNES
Salle Polyvalente 10 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Soirée spéciale Téléthon Vendredi 5 décembre
Laissez-vous entraîner par le rythme de la Bretagne !
À partir de 19h, rejoignez-nous pour une grande soirée conviviale, solidaire et pleine d’énergie, animée par le groupe Gwennili Mor.
Venez découvrir ou redécouvrir les danses bretonnes dans une ambiance chaleureuse où débutants comme habitués se laisseront porter par la musique. C’est l’occasion idéale de partager un moment festif entre amis, en famille ou entre voisins, tout en soutenant une belle cause.
Chaque pas de danse compte ensemble, faisons vibrer le Téléthon !
Salle polyvalente 10 avenue de la Guerche, Saint-Brevin
Ouvert à tous bonne humeur garantie ! .
Salle Polyvalente 10 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 32 52 05 19 gwennilimor44250@gmail.com
