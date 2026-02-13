Soirée spéciale Thomas Mann avec Claire de Oliveira, Librairie Compagnie, Paris

Soirée spéciale Thomas Mann avec Claire de Oliveira Mercredi 18 février, 19h00 Librairie Compagnie Paris

La traduction de Claire de Oliveira redonne toute son élégance et sa profondeur à la langue de Thomas Mann.

Les nouvelles de Thomas Mann méritent notre attention au même titre que ses grands romans, « Les Buddenbrook » ou « La Montagne magique ». « La Mort à Venise » – une sorte de Bildungsroman miniature peut être lu comme un texte autobiographique sur la mélancolie et les premiers émois sexuels du jeune Thomas Mann.

Thomas Mann est l’auteur d’une œuvre considérable, couronnée par le Prix Nobel de littérature dès 1929. Sa production littéraire se décline en romans, nouvelles, et essais.

Claire de Oliveira est maître de conférence à l’Université Paris-Sorbonne, et traductrice. Elle a notamment traduit « La Montagne magique » en 2016.

Venez découvrir « La Mort à Venise et autres nouvelles » publié aux Éditions Christian Bourgois.

