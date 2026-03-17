Soirée spéciale – Union des Grands Crus de Bordeaux chez Wine You Want Wine You Want Lyon
Soirée spéciale – Union des Grands Crus de Bordeaux chez Wine You Want Wine You Want Lyon dimanche 22 mars 2026.
Soirée spéciale – Union des Grands Crus de Bordeaux chez Wine You Want Wine You Want Lyon Dimanche 22 mars, 19h30 Entrée payante
L’Union des Grands Crus de Bordeaux débarque chez Wine You Want
Wine You Want – Lyon
À partir de 19h30
89 € par personne
Participez à une soirée exceptionnelle dédiée à l’Union des Grands Crus de Bordeaux, en présence des représentants des domaines. Une occasion unique de déguster de très beaux millésimes et de découvrir Bordeaux autrement, dans un cadre convivial et passionné.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-22T19:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-22T22:00:00.000+01:00
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Wine You Want 2 Place de Serin Serin Lyon 69004 Métropole de Lyon