SOIRÉE SPECTACLE A LA FRESCA Elne

Place de la République Elne Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-07-24 22:00:00

fin : 2025-08-07

2025-07-24 2025-08-07

Une soirée disco exceptionnelle ! Une ambiance festive, haute en couleurs, avec une mise en scène technique encore jamais vue. Une expérience originale et inédite à ne pas manquer !

Place de la République Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39

English :

An exceptional disco evening! A festive, colorful atmosphere, with a technical staging never seen before. An original experience not to be missed!

German :

Ein außergewöhnlicher Discoabend! Eine festliche, farbenfrohe Atmosphäre mit einer noch nie zuvor gesehenen technischen Inszenierung. Ein originelles und neuartiges Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Una serata disco eccezionale! Un’atmosfera festosa e colorata, con un allestimento tecnico mai visto prima. Un’esperienza originale e unica da non perdere!

Espanol :

Una noche de discoteca excepcional Un ambiente festivo y colorido, con un montaje técnico nunca visto. Una experiencia original y única que no debe perderse

