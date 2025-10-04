Soirée spectacle à Lu Chamçac Flûte Alors ! Bar associatif Lu Chamçac Champsac

Soirée spectacle à Lu Chamçac Flûte Alors ! Bar associatif Lu Chamçac Champsac samedi 4 octobre 2025.

Soirée spectacle à Lu Chamçac Flûte Alors !

Bar associatif Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le bar associatif Lu Chamçac accueille la cie C’est Pas Permis pour une soirée théâtrale avec le spectacle « Flûte alors ! » (tout public), le foodtruck Amapolita sera là pour nous régaler avec ses délicieux Bo Buns.

“Flûte alors!” est une conférence loufoque sur la musique et plus particulièrement autour de l’histoire et du fonctionnement de la flûte à bec qui jongle entre vulgarisation historico-culturel et théâtre burlesque. .

Bar associatif Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com

English : Soirée spectacle à Lu Chamçac Flûte Alors !

German : Soirée spectacle à Lu Chamçac Flûte Alors !

Italiano :

Espanol : Soirée spectacle à Lu Chamçac Flûte Alors !

L’événement Soirée spectacle à Lu Chamçac Flûte Alors ! Champsac a été mis à jour le 2025-09-20 par SPL Terres de Limousin