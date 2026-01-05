Soirée spectacle Au rythme des îles La Ferrière-de-Flée Salle communale Segré-en-Anjou Bleu

Soirée spectacle Au rythme des îles La Ferrière-de-Flée

Salle communale La Ferrière-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’association K’Dansé vous invite à une soirée festive à la salle communale de La Ferrière-de-Flée le samedi 7 mars 2026

Cette année encore, retrouvez notre Soirée-Spectacle annuelle !

Elle se déroulera à la salle communale de La Ferrière-de-Flée à partir de 18h.

De nombreuses surprises vous attendent tout au long de la soirée.

Une buvette sera disponible sur place, ainsi qu’une restauration assurée par notre traiteur Ilet Food.

Vous pourrez également participer à notre tombola, avec de nombreux lots offerts par nos partenaires du Haut-Anjou et des environs. .

Salle communale La Ferrière-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 82 56 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The K’Dansé association invites you to a festive evening at the Salle Communale in La Ferrière-de-Flée on Saturday, March 7, 2026

L’événement Soirée spectacle Au rythme des îles La Ferrière-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Anjou bleu