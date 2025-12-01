Soirée spectacle avec Claire Mechin Montélimar

Soirée spectacle avec Claire Mechin

101 avenue Saint Lazare Montélimar Drôme

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 00:01:00

Date(s) :

2025-12-13

Claire Méchin avec son dernier spectacle Ma vulve et mon uku! Parodies féministes de tubes de la chanson française… mais pas que ! Claire Méchin Blond and Blond and Blond, les Filles de Simone t’offre un seule en scène qui met du drôle au cœur.

101 avenue Saint Lazare Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 03 31 contact@montelim-arts.fr

English :

Claire Méchin with her latest show: Ma vulve et mon uku! Feminist parodies of French chanson hits… but not only! Claire Méchin Blond and Blond and Blond, les Filles de Simone brings you a one-woman show that’s hilarious to the core.

