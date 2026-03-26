SOIRÉE SPECTACLE BES ET TRUYÈRE Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac

SOIRÉE SPECTACLE BES ET TRUYÈRE

Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Cette année encore, l’APEL La Présentation et l’Association d’animation entre Bés et Truyère propose un moment convivial à partager.

Le samedi 5 avril à 20h30, au centre socio-culturel d’Aumont-Aubrac, un spectacle mêlant théâtre, danse et d’autres surprises attend le public. Cet événement est l’occasion de découvrir le travail exceptionnel réalisé tout au long de l’année par les participants.

Ouvert à tous, ce spectacle promet une soirée divertissante, placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. .

Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 48 89 26 07

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English :

L’événement SOIRÉE SPECTACLE BES ET TRUYÈRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien