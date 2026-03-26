SOIRÉE SPECTACLE BES ET TRUYÈRE Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac
SOIRÉE SPECTACLE BES ET TRUYÈRE Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac samedi 11 avril 2026.
SOIRÉE SPECTACLE BES ET TRUYÈRE
Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Cette année encore, l’APEL La Présentation et l’Association d’animation entre Bés et Truyère propose un moment convivial à partager.
Le samedi 5 avril à 20h30, au centre socio-culturel d’Aumont-Aubrac, un spectacle mêlant théâtre, danse et d’autres surprises attend le public. Cet événement est l’occasion de découvrir le travail exceptionnel réalisé tout au long de l’année par les participants.
Ouvert à tous, ce spectacle promet une soirée divertissante, placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. .
Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 48 89 26 07
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English :
L’événement SOIRÉE SPECTACLE BES ET TRUYÈRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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