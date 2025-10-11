Soirée spectacle et concert Ploumoguer

Soirée spectacle et concert Ploumoguer samedi 11 octobre 2025.

Soirée spectacle et concert

Ferme de Messouflin Ploumoguer Finistère

Date et horaire :

Début : 2025-10-11 18:03:00

fin : 2025-10-11 00:03:00

Date(s) :

2025-10-11

La compagnie « Une de plus » présentera pour la dernière fois son spectacle « Trois ». Suivi par des interventions surprises et un concert par Machin Machine.

« Trois » mêle la marionnette, la danse, le mime, l’échasse et le masque pour créer un univers poétique et fragile qui parle simplement de la transmission de la vie.

Foodtrucks et bar sur place.

Pas de CB. Uniquement espèces. .

Ferme de Messouflin Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 82 07 90 49

