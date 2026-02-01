Soirée spectacle et dîner fouées

Crouzilles Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’Association du Patrimoine de Crouzilles vous convie à une soirée spectacle, avec la compagnie La Gueudaine qui présentera Les Grib’Nard , chansons d’amour, d’humour et d’humeur !

Dîner fouées.

Réservation conseillée.

Crouzilles 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 54

English :

The Association du Patrimoine de Crouzilles invites you to an evening of entertainment, with the company La Gueudaine presenting Les Grib’Nard , songs of love, humor and humor!

Fouées dinner.

Reservations recommended.

