Soirée spectacle et dîner fouées Crouzilles
Crouzilles Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Début : Samedi 2026-02-21
L’Association du Patrimoine de Crouzilles vous convie à une soirée spectacle, avec la compagnie La Gueudaine qui présentera Les Grib’Nard , chansons d’amour, d’humour et d’humeur !
Dîner fouées.
Réservation conseillée.
Crouzilles 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 54
English :
The Association du Patrimoine de Crouzilles invites you to an evening of entertainment, with the company La Gueudaine presenting Les Grib’Nard , songs of love, humor and humor!
Fouées dinner.
Reservations recommended.
L’événement Soirée spectacle et dîner fouées Crouzilles a été mis à jour le 2026-02-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme