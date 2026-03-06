Soirée spectacle et festive Jmi’magine Salle Jacques Prévert Melle
Salle Jacques Prévert Quartier Mairie Melle Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Premier événement organisé par Jmi’magine en 2026
Pour cette première, nous vous proposons une soirée conviviale et festive, mêlant spectacle, musique et moments de fête.
Programme de la soirée
19h30 Ouverture des portes
20h30 Spectacles
• Danseurs de la compagnie JMI’MAGINE
• Obo & Mia chant et musique live
À partir de 23h DJ set pour prolonger la soirée dans une ambiance festive
Billeterie via Billetweb https://www.billetweb.fr/soiree-spectacle-jmimagine
Buvette ouverte toute la soirée, snacks à grignoter disponibles .
Salle Jacques Prévert Quartier Mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 67 62 jmimagine.asso@gmail.com
