Soirée spectacle et festive Jmi’magine Salle Jacques Prévert Melle

Premier événement organisé par Jmi’magine en 2026

Pour cette première, nous vous proposons une soirée conviviale et festive, mêlant spectacle, musique et moments de fête.

Programme de la soirée

19h30 Ouverture des portes

20h30 Spectacles

• Danseurs de la compagnie JMI’MAGINE

• Obo & Mia chant et musique live

À partir de 23h DJ set pour prolonger la soirée dans une ambiance festive

Billeterie via Billetweb https://www.billetweb.fr/soiree-spectacle-jmimagine

Buvette ouverte toute la soirée, snacks à grignoter disponibles .

Salle Jacques Prévert Quartier Mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 67 62 jmimagine.asso@gmail.com

