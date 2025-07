Soirée spectacle La magie de la lune PAYOLLE Campan

Soirée spectacle La magie de la lune PAYOLLE Campan vendredi 18 juillet 2025.

Soirée spectacle La magie de la lune

PAYOLLE Courtaou des Esclozes Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Soirée spectacle, repas, buvette, avec:

– Danses folkloriques

– Orchestre de Jazz

Rendez-vous sur le site des Esclozes à 18h ; le parcours est fléché.

Réservation obligatoire

Téléphone 06 04 40 35 71

Tarif adulte 13 euros .

PAYOLLE Courtaou des Esclozes Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 04 40 35 71

English :

Evening show, meal, refreshments, with:

– Folk dances

– Jazz band

Meet at Les Esclozes at 6pm; the route is signposted.

German :

Abendshow, Essen, Erfrischungsgetränke, mit:

– Folkloretänze

– Jazzorchester

Treffpunkt: 18 Uhr auf dem Gelände von Les Esclozes; die Strecke ist ausgeschildert.

Italiano :

Spettacolo serale, pasto, rinfresco, con:

– Danze popolari

– Banda jazz

Ritrovo presso il sito di Esclozes alle ore 18.00; il percorso è segnalato.

Espanol :

Espectáculo nocturno, comida, refrescos, con:

– Bailes folclóricos

– Banda de jazz

Encuentro en el recinto de Esclozes a las 18.00 horas; el itinerario está señalizado.

L’événement Soirée spectacle La magie de la lune Campan a été mis à jour le 2025-06-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65