Soirée spectacle la magie prend vie Casino Bagnoles de l’Orne Normandie

Dès 21h Soirée spectacle la magie prend vie

Dorian Maknamara revient avec son équipe pour vous présenter sa toute nouvelle création en salle de spectacle Jean Gabin.

Avec la participation du public et des enfants, ce spectacle interactif promet un moment unique, pensé pour émerveiller toute la famille. Un spectacle où l’illusion, l’émotion et le rêve se rencontrent…

Entrée payante à partir de 22€. Renseignement 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr .

Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00

