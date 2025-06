Soirée spectacle Le Tarot de la Nuit Val, Parc et Monastère de Consolation Consolation-Maisonnettes 24 juillet 2025 19:00

Doubs

Soirée spectacle Le Tarot de la Nuit Val, Parc et Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 23:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Théâtre forain sous les étoiles en partenariat avec la CCPHD et le PNR Doubs Horloger.

Martine Tarot est la Madame Soleil de vos villes et de vos villages. Et en ces temps agités, elle est régulièrement consultée. Dans cette nouvelle bonne aventure, la truculente Martine est appelée d’urgence par un club d’astronomes amateurs.

L’avenir de la Nuit est sombre pour cause de pollution lumineuse ! Après avoir tiré les cartes du Tarot de la Nuit et mené ses guêtres en ville et en campagne à la recherche de preuves, d’experts et de témoins pour éclairer ses visions, Martine vous livre aujourd’hui les résultats prospectifs de son enquête tarologique. Demain, de quoi la Nuit sera faite, elle seule le sait !

Une veillée philosophique et joviale, un moment sérieusement humoristique.

Gratuit En extérieur si beau temps et replis en intérieur en cas de pluie. BBQ et chamallows sur le feu à partir de 19h, suivi du spectacle à 21h30. Entrée libre.

Durée 80 mins // A partir de 10 ans

Réservation du dîner sur valdeconsolation.fr .

Val, Parc et Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes

Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Soirée spectacle Le Tarot de la Nuit

German : Soirée spectacle Le Tarot de la Nuit

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée spectacle Le Tarot de la Nuit Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2025-06-16 par COORDINATION DOUBS