L’association de Sauvegarde du Patrimoine de Cabrerolles vous convie à une soirée spectacle Les Muses Orphelines par la Comédie du Causse à 18h à la salle des Rencontres de la Liquière. Libre participation. A 20h15 Repas organisé par l’association du Patrimoine. Entrée, plat, dessert, 1 verre de vin et café 20€ . Sur réservation avant le 14 mai.

The association de Sauvegarde du Patrimoine de Cabrerolles invites you to an evening performance of Les Muses Orphelines by the Comédie du Causse at 6pm in the Salle des Rencontres de la Liquière. Free admission. At 8:15pm: Meal organized by the Patrimoine association. Starter, main course, dessert, 1 glass of wine and coffee: 20? Please reserve before May 14th.

Die Association de Sauvegarde du Patrimoine de Cabrerolles lädt Sie zu einer Abendshow Les Muses Orphelines von der Comédie du Causse um 18 Uhr im Salle des Rencontres de la Liquière ein. Freie Teilnahme an der Veranstaltung. Um 20:15 Uhr: Von der Association du Patrimoine organisiertes Essen. Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, 1 Glas Wein und Kaffee: 20? Reservierung bis zum 14. Mai erforderlich.

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Cabrerolles vi invita alla rappresentazione serale di Les Muses Orphelines della Comédie du Causse alle 18.00 nella Salle des Rencontres de la Liquière. Ingresso libero. Alle 20.15: pranzo organizzato dall’Associazione del Patrimonio. Antipasto, piatto principale, dessert, 1 bicchiere di vino e caffè: 20 euro. Prenotazione obbligatoria entro il 14 maggio.

La Association de Sauvegarde du Patrimoine de Cabrerolles le invita a una representación nocturna de Les Muses Orphelines por la Comédie du Causse a las 18:00 h en la Salle des Rencontres de la Liquière. Entrada gratuita. A las 20.15 h: Comida organizada por la Asociación del Patrimonio. Entrante, plato principal, postre, 1 copa de vino y café: 20 euros. Reserva obligatoria antes del 14 de mayo.

