Soirée spectacle Nant
Soirée spectacle Nant jeudi 20 novembre 2025.
Soirée spectacle
Mas Razal Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Adhésion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Bateau pirate Insistance fantômatique
Bateau Pirate est un voyage sonore et narratif entremêlant matière organique et électronique, l’ensemble conjointement animé par un récit poétique, une voix lyrique, une trompette et un matériau numérique.
Au cœur de l’univers, là où le temps et l’espace se confondent dans un éternel silence, un vieux bateau vogue à la dérive.
Ce n’est pas un navire ordinaire, il semble habité par l’immensité, porté par un vent stellaire.
Sa mission, retrouver l’âme d’un enfant, celui qui avait autrefois dessiné ce bateau et qui sans le savoir, en traçant chaque ligne, lui a offert une existence immortelle.
Bateau Pirate, désormais orphelin et condamné à l’éternité, devient le guide d’une mémoire, celle de l’enfant défunt, assurant ainsi un pont entre deux mondes.
A 20h au Mas Razal
Réservation indispensable ! 5 .
Mas Razal Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 masrazaldularzac@gmail.com
English :
Bateau pirate Ghostly insistence
German :
Piratenschiff Gespenstischer Nachdruck
Italiano :
Bateau pirata Insistenza fantasma
Espanol :
Bateau pirate Insistencia fantasmal
L’événement Soirée spectacle Nant a été mis à jour le 2025-10-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)