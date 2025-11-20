Soirée spectacle Nant

Soirée spectacle

Bateau pirate Insistance fantômatique

Bateau Pirate est un voyage sonore et narratif entremêlant matière organique et électronique, l’ensemble conjointement animé par un récit poétique, une voix lyrique, une trompette et un matériau numérique.

Au cœur de l’univers, là où le temps et l’espace se confondent dans un éternel silence, un vieux bateau vogue à la dérive.

Ce n’est pas un navire ordinaire, il semble habité par l’immensité, porté par un vent stellaire.

Sa mission, retrouver l’âme d’un enfant, celui qui avait autrefois dessiné ce bateau et qui sans le savoir, en traçant chaque ligne, lui a offert une existence immortelle.

Bateau Pirate, désormais orphelin et condamné à l’éternité, devient le guide d’une mémoire, celle de l’enfant défunt, assurant ainsi un pont entre deux mondes.

A 20h au Mas Razal

Réservation indispensable ! 5 .

Mas Razal Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 masrazaldularzac@gmail.com

